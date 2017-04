A 30 años del levantamiento carapintada de Semana Santa, Horacio Jaunarena, el ministro de Defensa de Raúl Alfonsin revivió detalles nunca dichos sobre los días que marcaron afuera los inicios del restablecimiento democratico: “cuando me reuní con Rico, me rodearon con ametralladoras sin seguro; yo estaba armado tan sólo con una lapicera, y le dije que no sabía cuánto iba a poder aguantar a la gente que rodeaba la formación militar”, recordó.