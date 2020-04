Homenagem ao pessoal médico e outros serviços essenciais

Os aplausos, como em outros lugares do mundo, tornaram-se a forma como todas as noites, às 21 horas na Argentina (24 UTC), nas principais cidades do país, os argentinos agradecem a tarefa do pessoal de saúde e de outros trabalhadores dos serviços essenciais que, em meio a uma quarentena obrigatória, enfrentam a tarefa de conter os casos de COVID 19 no país.

A equipe da RAE Argentina ao Mundo fez o áudio e o vídeo inteiramente a partir das suas casas, com as condições regulares que um trabalho desse tipo e nessas circunstâncias significa.

DESCARGAR

Equipe RAE: Laureana Rubinetti, Julieta Galván, Caritina Cosulich, Rayen Braun, Keiko Ueda, Lina Ji, Eric Domergue, Fernando Farías, Chelo Ayala.

Web: Martín Bibiloni – Julián Cortez

Vídeo: Eric Domerque

Produção: Silvana Avellaneda