Histórica victoria de Los Pumas ante los All Blacks

Los Pumas vencieron a los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda, por primera vez en la historia, por 25 a 15 (PT 16-3), en un partido válido por la tercera fecha del torneo Tres Naciones que se está desarrollando en Australia.

DESCARGAR

Este cotejo se jugó en el Bankwest Stadium de Sidney y todos los puntos de Argentina fueron anotados por el medio apertura Nicolás Sánchez, a través de un try, seis penales y una conversión,

Para los All Blacks, tricampeones del mundo, sumó un try, una conversión y un penal de Richie Mo’unga y un try de Sam Cane.

Luego de semejante impacto, Argentina volverá a jugar el sábado próximo ante Australia, por la cuarta fecha del certamen, acotado y transformado en Tres Naciones y no en Rugby Champiosnhip debido a la ausencia del campeón mundial Sudáfrica.

El siguiente compromiso de Los Pumas será el sábado a partir de las 5 de nuestro país en el Mc Donald’s Jone Stadium, de Newcastle.