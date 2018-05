Histórica Acreditación en La Quiaca

Por primera vez en el norte de Jujuy y como una de las pocos ejemplos en la provincia, hoy Rosa Linda Ancasi, recibió su documento nacional de identidad, con ese nombre, luego de una larga lucha, sobre todo contra la discriminación, su familia y pocos allegados estuvieron al lado de ella, desde que comenzó con el periplo para que se le reconozca el cambio de género. La concejal Sara Aranda (UCR) destaco la lucha de Rosa Linda, por reconocerse mujer, y por luchar por su derecho, y su reconocimiento “desde pequeña ya su familia, la acompaño pero jamás pudo mostrase como ahora lo hace, me siento orgullosa de que ella haya sido la primera en lograr tener su DNI con el cambio de género en nuestra ciudad, porque conozco de su lucha y de su fortaleza”.

Por su parte Rosa Linda Ancasi se mostró contenta de poder tener en sus manos su DNI con su nueva identidad “fueron años duros, donde tuve que pelear contra todos y todo, me discriminaron, pero fui fuerte y luche por lo que sentía. Conozco a muchas que siento lo que yo sentía, pero no se animan a decirlo, ojala me puedan seguir”.