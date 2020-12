Pedro Peretti, referente de la organización Arraigo y ex director de Federación Agraria, en su columna de Llega el día, hizo un repaso de los datos económicos de las presidencias- tanto del último mandato de Cristina Fernández de Kirchner como de la de Mauricio Macri. El columnista comparó los números entre ambos gobiernos para refrescar la información del pasado reciente de la Argentina. “En el 2015 cuando se fue Cristina, la pobreza era del 29 %, cuando se fue Macri en 2019 había aumentado al 40 %. La inflación que dejó Cristina era del 27 %, la que dejó Macri fue del 70 %. Por último, el desempleo con el que se va la ex presidenta era del 6.5 % y el ex presidente lo aumentó hasta el 12 %”, recordó.

DESCARGAR

A su vez, Peretti planteó que es importante reconocer los objetivos alcanzados por el actual gobierno nacional en medio de una crisis sanitaria y económica a nivel mundial. “Hay un ataque feroz en los medios de comunicación tratando de deslegitimar la gestión de Alberto Fernández. Hemos refinanciado la deuda, hemos recompuesto nuestra situación externa en plena pandemia, en una renegociación muy buena. Se ha conseguido el mayor porcentaje de salvamento de la historia nacional con los ATP; salvamos más de 25 mil empresas”, expresó.