Héctor Starc: “Hace 25 años hago terapia y no consumo drogas ni alcohol”

Héctor Starc comenzó en el rock muy joven y llegó a tocar en importantes grupos como Aquelarre o Tantor. Su talento y su estilo lo llevaron a estar dentro de los guitarristas más importantes del país.

“Arranque a tocar a los 14 años, hoy colecciono instrumentos y objetos que representan una historia. Tengo una especie de museo”, contó Starc por Radio Nacional

“Estuve días sin dormir por las drogas y el alcohol, después descubrí que tocaba mejor sin eso. Me empecé a rodear con tipos sanos y cambié de mundo. Hace 25 años que hago terapia, voy a un grupo de apoyo. El problema es lo que uno tiene adentro de la cabeza y está manera de vida me gusta y me da bienestar y me sirve musicalmente. Ahora recuperé el cariño de mis hijas”, contó en diálogo con Osvaldo Bazán.