Recalde: “Que cualquiera pueda ser espiado afecta la institucionalidad”

El Diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde sostuvo que no hay justificación legal para las escuchas telefónicas a las que se sometió al ex Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli. Consideró además que se debe investigar las cadena de responsabilidades respecto a la filtración de los audios. En otro orden, dijo que la ex Presidenta no le confirmó si va a ser candidata, pero remarcó que a él le gustaría que se presentara para ocupar un cargo como Senadora por la provincia de Buenos Aires.