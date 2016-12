Héctor Recalde: “Con esta ley la carga del déficit fiscal cae sobre los trabajadores”

El Diputado del Frente para la Victoria dijo que no participaron de la votación de la iniciativa porque “planteamos que se tratara el proyecto que votamos nosotros y nos negaron el derecho”. Además criticó que no se grave la renta financiera ni se suben las retenciones. Por otra parte, consultado sobre la confesión de la constructora brasileña Odebrecht respecto al pago de coimas en Argentina, Recalde dijo que “deben estar preocupados De La Sota y Calcaterra por el soterramiento y por las denuncias que el ex mandatario tiene en Córdoba. De todos modos, soy un defensor de la presunción de inocencia”, resaltó.