Héctor Larrea, una carrera de 60 años con la compañía del micrófono

Héctor Larrea, quien anunció poner fin a sus ciclos en la radio, dialogó con periodistas de todo el país en una nueva emisión de la Entrevistas Federal. Recordó anécdotas, compartió recuerdos de momentos y amigos que nacieron bajo la mirada del micrófono. Habló de lo que significaba conducir un programa, asegurando que no era un “mero espectador”, por el contrario mencionó que “se ponía el programa al hombro”, organizando cada detalle, tiempo que le restó a su familia y que en la actualidad tiene pensado invertir con sus vínculos sanguíneos. También hubo un espacio para el peronismo y la pandemia.

“Yo no soy un espectador de mis programas, me los pongo al hombre. Lo vivo mucho y me saca el estrés. Hace muchos tiempo vengo pensando en mi retiro. Son 60 años de Radio y disfruté todo lo que pude. Tendré que hacer mi duelo también”, expresó el gran locutor y conductor de la radio Argentina.

Larrea no dejó de mencionar lo que fue la figura de Antonio Carrizo y cómo se modificaron aspectos de los programas. “De Carrizo aprendí cómo se manejaba un programa. Además, al hablar de los oyentes, destacó que sin ellos “no hay radio”, y añadió: “Tuve la suerte de escuchar radio desde chico y vi que el humor era una de las principales cosas de la radiofonía en general. El oyente es mi vida, lo llevo en el corazón”, aseguró.

Sobre la pandemia aseguró que “nos igualó a todos. Cuando una cosa es irreversible o no nos gusta como la pandemia, el mejor negocio es la paciencia”.