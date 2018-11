Héctor Larrea fue ovacionado al subir al escenario al recibir el Martín Fierro “Mejor Programa Musical”, por Radio Nacional Folklórica. “Hace 50 años sucedió una cosa, que ustedes no saben. Me impulsó mucho en la carrera que yo emprendía. Yo empezaba Rapidísimo hace 50 años y APTRA premió a la música. ¡Qué emoción! Hoy se premia de nuevo a la música, a un programa que me toca hacer a mi y a todos mis compañeros“, destacó el locutor.