Héctor Enrique: “Diego es el mejor de todos, ninguno está a su altura”

“Tomá, Diego, hace el gol. Lo dejé sólo contra todos los ingleses”, afirma, entre risas, Héctor Enrique. El “pase del siglo” dio lugar al mejor gol de todos los tiempos, en el Mundial de México 1986 y frente a los ingleses. Ese día, Maradona se consagró ante todo el mundo.

Para el Negro no hay dudas: “Diego es el mejor de todos. Vemos muchos y muy buenos jugadores, pero ninguno a la altura de Maradona. Diego no tiene igual”.

Ese día, también pasó a la historia el relato de ese gol, en la voz de Víctor Hugo Morales. Pero Enrique no lo escuchó hasta 10 o 12 años después. “Iba en mi auto a lo de mi vieja y escucho el relato de Víctor Hugo, y, antes de llegar, paré el auto y me emocioné hasta las lágrimas”, recuerda.

En aquel Mundial, el entonces jugador de River no formaba parte del equipo titular, pero, luego de los primeros partidos, Bilardo hizo algunos cambios, algunos obligados y otros por elección, y el Negro se metió entre los 11 que se quedarían con el título.

Enrique recuerda al ex entrenador como un maestro y asegura que él y Menotti son muy parecidos. “A los dos les gusta el buen juego, no sé por qué se pelean tanto”, explica.

El River del ’86

Además de la Selección, ese año también tuvo a los equipos argentinos en los primeros planos del fútbol mundial. Por ese entonces, River era dirigido por el “Bambino” Veira y, tras un comienzo complicado, el Millonario se quedó con la Copa Libertadores y la Intercontinental.

En ese equipo, al principio, el Negro era resistido. “Me dormía encima del plato de lo cansado que estaba y la gente me seguía puteando”, recuerda; el “Bambino” le marcó su error: “¿Sabés lo que pasa, pibe? Que vos vas de 8 y volvés de 9”, le dijo.

Entonces, Enrique trabajó en la marca y terminó siendo pieza fundamental de ese conjunto.

“El fútbol no tiene misterio, está lleno de misteriosos. Todo se logra con trabajo. Era resistido, pero terminé siendo un jugador importante. Pero todo con trabajo”, cuenta.

Su trayectoria

Por otro lado, el Negro recordó sus inicios en la primera de Lanús y su paso por River. Sin embargo, su no acompañó y a los 32 años tuvo que retirarse.

De hecho, unos años antes, en el ’90, cuando Bilardo lo quería llevar a Italia, el Negro lo llamó y le dijo: “Carlos, sáqueme de la lista. Para ir a dar lástima a un Mundial, prefiero quedarme en mi casa”.

No obstante, el Negro forjó una gran carrera y la recuerda con mucho orgullo: “Futbolísticamente me puedo morir tranquilo. Jugué al lado del Diego, del Bocha, de Burruchaga, de mis hermanos, del Beto Alonso, de Enzo Francesocli, maestros totales. No se logran cosas importantes, donde juegues, si no tenés buenos jugadores. Se lograron títulos porque había entrega, orgullo, respeto y muy buenos jugadores”.