“Hay una franja de la sociedad que reclama que la Izquierda vaya unida”

La candidata a gobernadora de la provincia por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, Lita Alberstein, quien comparte fórmula con Mónica Barrera, hizo una autocrítica por la fragmentación de la izquierda en la provincia, y aseguró que el objetivo de las elecciones que se vienen es derrotar al presidente Mauricio Macri.

“-Tenemos- Una provincia como la nuestra, en la que la izquierda tiene un peso en la realidad social con el movimiento Ni Una Menos, y los Derechos Humanos. Y la derecha se presenta con muchas listas. Hay siete listas de derecha, y hay una franja de la sociedad que nos reclama que tenemos que ir unidos, y hay que escucharlos, porque la mayoría de la gente que es de izquierda no está organizada en ninguno de los partidos que representamos, ni al MST ni al Frente de Izquierda. La gente está desesperada porque no le alcanza la plata y quiere sacarlo a Macri como fundamental. Y hay muchas críticas en lo que gastan los políticos en campaña y me piden que no haga como los demás que después se dan vuelta. La gente exige que sea consecuente con las banderas que uno lucha, que paremos la inflación, y el tema de violencia de género también es un reclamo. Y la gente también reclama que está cansada de los viejos políticos”, comentó Alberstein.