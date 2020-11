Silvana Jarmoluk Stroganova directora del Centro Ruso UBA en diálogo con LU4 Nacional Patagonia, se refirió al permanente contacto y formación que se promueve entre ambos países y despejó dudas respecto a las publicaciones que se han realizado en torno a la SputnikV, advirtió que las críticas no tienen otro fundamento que la crítica política.



“La experiencia de la Sputnik V esta hecho sobre la vacuna del ebola, están en investigación 4 a 5 virus màs, hay un ataque a la vacuna rusa por razones políticas y económicas, Rusia dejó de ser un país comunista, aquel país que el mundo occidental no quería, Rusia es un país super desarrollado con una ciencia de vanguardia. Rusia tuvo un avance en la medicina muy grande no solo por ser la Unión Soviética sino porque atravesó dos guerras y la medicina avanza en esos campos. En este sentido es un paìs que se desarrolló muchísimo en solidaridad con África. Al día de hoy se han inoculado a unas 70 mil personas, no es verdad que son 70 personas. Hoy en día en la Página de Inversiones Directas se puede ver la publicación de los avances hace meses”.

En contra de la desinformación, “el Gamalei esta preparando otra conferencia de prensa, el que quiera cualquier periodista que quiera tener de primera fuente información pueden contactarse o seguir la fanpage Centro Rusa UBA”.