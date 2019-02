Hay seis denunciados por recibir viviendas sociales en forma irregular

El Intendente José Eduardo Lauritto dijo en LT11 que se hicieron cuatro relevamientos en el asentamiento Tavella antes de entregar las casas y que esos relevamientos están debidamente documentados con fotografías, firmas, entrevistas, etc. y que no hay nadie que haya sido relevado que no esté con su necesidad de vivienda atendida. Con respecto a las irregularidades que se presentaron dijo que hay seis beneficiarios que fueron denunciados. cinco de ellos por haber recibido casas anteriormente y haberla vendido y una familia que se anotaron ambos miembros de la pareja por separado como si efectivamente hubiera concluido el vínculo, pero que se hizo constar que aún conviven, por lo que debía corresponderle una vivienda y recibieron dos. Los casos se están investigando, dijo Lauritto.