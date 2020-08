“Hay que tratar de llegar a la vacuna sin que nadie se quede en el camino”

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió al rol de la dirigencia opositora en el marco de la pandemia de coronavirus y afirmó: “Esperábamos que la oposición nos criticara por lo que falta hacer, y no que nos pidieran que el Estado esté menos presente y proteja menos la vida”. En diálogo con el equipo de Buen día, señaló que el articulado anticuarentena o el incentivo de marchas como la del #17A, en muchos países del mundo “no la encabezan dirigentes con responsabilidades como intendentes o expresidentes; sino que son grupos de extrema derecha o neonazis los que hacen estas cosas antiestado”.

En ese sentido, expresó que “no hay nadie en su sano juicio que pueda decir que el coronavirus no es peligroso” y manifestó: “Me preocupa la irresponsabilidad”.

Por otro lado, describió la situación epidemiológica en el territorio bonaerense y remarcó: “En los últimos diez días la aceleración de contagios se redujo. Esto no quiere decir que bajó la cantidad de los casos, sino que se redujo la velocidad de aumentos de contagios”. “Tenemos que tratar de llegar a la vacuna sin que nadie se quede en el camino”, agregó.

Además, el funcionario subrayó la necesidad de “bajar la cantidad de casos”. “Hasta ahora el sistema de salud no colapsó porque creció muchísimo”, resaltó.

Por último, opinó sobre las 4 millones de vacunas vencidas encontradas en el frigorífico de la ciudad de Buenos Aires: “Es un crimen hacerse responsable de un sistema de salud que uno no quiere, no conoce o no va a cuidar”, sentenció.