“Hay que reformar integralmente el sistema de seguridad”

La directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) e integrante del Inecip, Tamara Peñalver, dialogó con el programa Demasiada Tarde, por Radio Nacional Resistencia, en donde analizó la protesta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y subrayó la necesidad de una “reforma integral del sistema de seguridad” para evitar que un reclamo legítimo por salarios o mejores condiciones de trabajo se convierta en una amenaza contra las autoridades democráticas.

DESCARGAR

“Por un lado, el reclamo es legítimo, porque las condiciones no son las mejores de las fuerzas de seguridad. Ahora, los modos sí son cuestionables, porque los elementos que tiene la policía, los patrulleros y las armas, no son para hacer lo que hicieron sino para proteger a la ciudadanía”, reflexionó Peñalver, especialista en Seguridad Democrática.

En ese contexto, consideró que “uno tiende a pensar que esto podría llevar a otro tipo de situación frente a la democracia o a la institucionalidad del gobierno pero esto nos tiene que levantar un alerta y atender esto como para no llegar a esa instancia. Porque estamos discutiendo sindicalización sí o sindicalización no y lo que pasó es de una gravedad mayor a esa discusión”, consideró.

Al respecto, destacó que hay varios proyectos en distintas provincias que se enfocan en crear instancias que permitan canalizar este tipo de reclamos.

“No hay que pensar las políticas sólo con aumentarle el sueldo, eso no va a resolver el problema de fondo. No podemos pensar en que esto no suceda o que no se dé en otra circunstancia si no reformamos integralmente el sistema de seguridad”, aseguró.