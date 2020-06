Hay que educar a la gente para superar el miedo y saber cómo actuar

Un sismo de 7.5 grados en la escala Richter se registró esta mañana en territorio mexicano, provocando temor y evacuación de edificios en las principales ciudades del país. El movimiento tuvo epicentro en el estado de Oaxaca a las 10:29 am, hora local.

De acuerdo al Sismológico Nacional, hasta las 13 hs. se registraron 303 réplicas, siendo de 4.6 el de mayor magnitud.

A propósito de esta situación y teniendo en cuenta que nuestra provincia está ubicada dentro de una zona sísmica, consultamos a Héctor “Cacho” Montedo, miembro de la brigada USAR, Cruz Roja y Defensa Civil.

E l experto, en diálogo con LV4 dio una serie de sugerencias a tener en cuenta en caso de producirse un sismo.

“Hay dos momentos para reducir la vulnerabilidad que tenemos ante estos eventos sísmicos. Uno sería el de la conciencia sísmica de la población, en lo que desde Defensa Civil se viene trabajando desde hace muchos años. Vivimos en una zona sísmica, por lo tanto es algo en lo que tenemos que trabajar constantemente. No porque ahora tengamos el coronavirus, nos olvidamos de los sismos. Lo otro está referido a la infraestructura, quienes han tenido la posibilidad, han construido casas sismo resistentes. También hay que prepara nuestro hogar antes. A eso nosotros lo denominamos la cacería de peligros; que los televisores, anaqueles y estanterías estén bien enganchados. Que los objetos pesados estén bien asegurados, porque posiblemente el sismo no nos haga nada, pero algún elemento que se nos caiga en la cabeza, nos puede ocasionar un daño. Las precauciones que tengamos antes, son daños que no vamos a sufrir ni en el durante ni en el después”.

Montedo mencionó que los sismos son impredecibles, pueden ocurrir mientras dormimos. Son inciertos, desconocemos cuál puede llegar a ser la intensidad y son repetibles.

Vivimos en una zona sísmica, cerca de dos grandes placas tectónicas, sobre la placa Sudamericana, por lo que vivimos en una zona de permanente liberación de energía, por lo que es muy valioso estar preparado antes. Para ello Montedo sugirió hablar del tema en familia, determinar roles y tener claro cuál sería el plan de evacuación, en caso de ser necesario.