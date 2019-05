Hay clases normalmente en San Rafael, excepto en El Nihuil y Los Coroneles

Marcelo Cunqueiro, Delegado Regional de la Dirección General de Escuelas, en San Rafael confirmó que hoy habrá clases con normalidad, con dos únicas excepciones, hasta el momento.

No habrá clases en el distrito de El Nihuil y Los Parlamentos, debido a que por la acumulación de nieve no se puede transitar por la Cuesta de los Terneros, impidiendo que se trasladen algunos docentes. Por otra parte y debido al fallecimiento de un alumno, no habrá actividades en la escuela Juan Martín de Pueyrredón, de Monte Comán.

En diálogo con LV4 el funcionario mencionó haber tenido contacto a primera hora de la mañana con Jorge Pizarro, Coordinador de Defensa Civil, quien le aseguró que las rutas están en condiciones de transitabilidad, con lo cual se ha determinados que la actividad escolar se desarrollará con normalidad.

“Las escuelas están abiertas y los docentes y directivos están en ellas, y por supuesto que la falta de alumnos muchas veces sucede por precaución de los padres, o por el traslado, viendo que llueve mucho, pero las escuelas están abiertas”.

Cunqueiro mencionó que a las 11, 30 hs. habrá un nuevo parte meteorológico, aunque se estima que a partir de mediodía comenzarán a mejorar las condiciones.