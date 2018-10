Hasta la hija del exgobernador Alperovich padeció la inseguridad

La creciente inseguridad que aqueja a la provincia no se apiadó ni siquiera de la hija del exgobernador José Alperovich, Sara Alperovich, quien la padeció aun estando embarazada. “Hoy se habla de que acá hay dos proyectos políticos diferentes. Estamos viendo que la seguridad en Tucumán nos está tocando a cada uno muy de cerca. Yo embarazada caminando por el Parque Guillermina me asaltaron y me apretaron la panza, cuando hace 30 años que camino por ahí y nunca me pasó nada, y así cada persona puede dar un ejemplo. Hay muchas cosas que tienen que cambiar”, señaló Sara.