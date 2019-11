Harfuch: “La experiencia en la Argentina es altamente satisfactoria”

El director del Centro de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, Andrés Harfuch, dijo por LT11 que Entre Ríos es la octava provincia del país en aprobar el sistema por jurado, uno de los mecanismo más antiguos de la humanidad.

El juicio por jurado es un juicio de división, el jurado no va a resolver cuestiones jurídicas sino que en base a las pruebas, si la persona estuvo en el lugar del hecho, si esgrimió el arma, si lo hizo con intención o no, no se necesita ser abogado para resolver eso. “Todos deberán estar de acuerdos y el juicio por jurado tiene muchos controles, los jurados son por constitución los jueces de los hechos y el juez del derecho. Las funciones son muy claras y no se superponen”, enfatizó.

“Los jurados evaluaran las pruebas y deberán decidir si esa persona es culpable o no más allá de toda duda razonables. La experiencia con más de 40 casos en la Argentina, es altamente satisfactoria “ dijo Harfuch.