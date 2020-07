“Hace una semana que no sabemos como estan los vecinos”

Así lo señaló Leonel Huilinao, quien vive al pie de la cordillera con “apenas” 50 cm de nieve.

Destacó que “hay vecinos arriba del paraje de Ranquil Huao y de ellos hace una semana que no sabemos cómo están”

La nieve en la parte alta supera lso dos metros y remarcó que “ayer con mi papá salimos a ver las vacas con los caballos y no pudimos llegar a verlos”. “Los caballos quedaban enterrados con la nieve hasta el recado y no podíamos avanzar”, dijo el comunero.

Pero además de las vacas, la preocupación de Huilinao es por los vecinos “que viven más arriba en la Cordillera, con dos metros de nieve”.

