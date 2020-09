“Hace un mes que no tenemos coordinadora de Igualdad de Género”

No te olvides, micro semanal de Derechos Humanos de Aire de Pueblo tuvo hoy un primer capítulo dedicado a la implementación de la Ley Micaela en la Provincia de Río Negro. Susana Castillo, profesora y representante de APDH en la localidad explicó como se ha avanzado en la capacitación de los empleados y empleadas del estado provincial y remarcó dos falencias importantes: Río Negro aún no designa Coordinador/a de Igualdad y Género; y Jacobacci, a pesar de haber adherido a la Ley Micaela, aún no convoca a sus funcionarios y empleados a inscribirse a las capacitaciones. Tampoco se ha creado el Consejo de Géneros y Diversidad Sexual previsto en una ordenanza municipal.

