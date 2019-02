“Hace rato que no hablo con Messi”, expresó Scaloni

El DT del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró hoy que “hace rato” no tiene diálogo con el astro Lionel Messi, a propósito de la lesión muscular que lo tiene en duda para el Superclásico español por la Copa del Rey.

“Copa Hace rato que no hablo con Messi“, manifestó Scaloni a los medios de comunicación presentes en el Sudamericano Sub 20 de Chile consultado por el estado de salud del máximo goleador del seleccionado argentino de fútbol, aunque aclaró que se interiorizará por su situación.

Scaloni visitó al equipo que dirige Fernando Batista, que hoy jugará un partido clave ante Venezuela en Rancagua, Chile, por el certamen que otorga la clasificación al Mundial de la categoría que se jugará en Polonia y a los Juegos Panamericanos de Perú.

Messi no hizo oficial su vuelta al seleccionado argentino aún, a pesar de los rumores que señalan un regreso para los amistosos programados para el mes de marzo. Su último cotejo con la “albiceleste” fue en la eliminación de octavos de final del Mundial Rusia 2018 ante Francia, con la derrota por 4 a 3.