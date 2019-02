Habrá paro de colectivos el viernes por falta de pago de sueldos a choferes

La amenaza que hizo AETAT que no cuenta con el dinero necesario para hacer frente al pago del sueldo de enero a los trabajadores del sector, puso en pie de alerta al gremio de UTA, que anunció un paro de transportes para este viernes. “La empresa Ersa está amenazando que van a dejar 380 compañeros en la calle, a partir de fines de febrero. Nosotros no somos una isla. Estamos preocupados por esta situación. Ayer me manifestaban los empresarios de que algunas empresas no estaban en condiciones de hacer efectivo el pago en su totalidad de las remuneraciones correspondientes a enero. Si los trabajadores no perciben los salarios, no nos queda otra alternativa que tomar medidas. Queremos ser prudentes sobre este tema”, alertó César González, secretario general de UTA Tucumán.