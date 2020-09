Gustavo Martinez: “Me gustaría mucho poder armar una co-producción”

El secretario de Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan, Gustavo Martinez, saludó a Radio Nacional San Juan, al cumplirse 48 años de su nacimiento. En diálogo con Ariel Sampaolesi, en Ni Los Chocos, contó sobre sus inicios hacia la década de los 80, cuando aún no se recuperaba la democracia en Argentina: “Hacíamos un programa llamado Guitarra Latinoamericana. Teniamos que presentar guión, lo revisaban de arriba a abajo, era muy complicado”.

Además, habló sobre sus deseos de concretar proyectos entre LRA23 y el canal de la UNSJ, Xama, al momento que reflexionó sobre el futuro de la radio. “Yo creo que la radio no va a cambiar, no se va a perder. Cambiarán modos, tecnologías, pero esa compañía e interacción que tiene la radio no se va a perder”.