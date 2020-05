Gustavo López: “Estamos garantizando que los servicios no se corten”

El vicepresidente de ENACOM Gustavo López, en dialogó con Mario Giorgi sobre la forma en que el ente acompaña a la gente durante esta pandemia “proveyendo los servicios básicos de internet, de telefonía y televisión” y garantizando que dichas comunicaciones no se corten.

A su vez, López destacó el trabajo de ENACOM para congelar el valor de las tarifas en las comunicaciones hasta fines de agosto. “Desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto no va a haber aumento de tarifas en ninguno de los servicios. Y esto va de la mano, con el no corte de servicios. Recién uno entra en mora en esta excepción a partir de marzo, después que deba tres facturas. Es decir, marzo-abril y mayo. A nadie que no deba tres facturas se le puede intimar al corte de ninguno de ellos”, agregó.