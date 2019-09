Guiñazú dijo que las críticas de Gabrielli carecen de fundamentos técnicos

Tras la crítica sobre el proyecto efectuada por el ex gobernador de Mendoza Rodolfo Gabrielli, actual responsable de los equipos técnicos que acompañan la candidatura a gobernadora de Anabel Fernández Sagasti, el Subsecretario de Energía y Minería de la provincia, Emilio Guiñazú, dijo que dicha crítica no tiene “fundamentos técnicos ni criterio” y dijo que utiliza muy livianamente un tema tan sensible para el Sur, con fines políticos.

El funcionario expuso también el proceso que se sigue para la concreción de la obra en cuestión. Dijo que el trabajo del proyecto requirió más de 12.000 horas de trabajo, garantizando que el mismo está solido y con financiamiento de un juicio ganado por Mendoza a la Nación, que dos gobierno peronistas no han respetado y que ahora se logró que la Nación ponga el dinero pata hacer la obra y maximizar los beneficios locales.