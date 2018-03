Guiñazú aseguró que para ganarle a Boca “tenés que estar lúcido 95 minutos”

El mediocampista y capitán de Talleres de Córdoba, Pablo Guiñazú, aseguró hoy -respecto del encuentro que jugará el próximo domingo ante el líder Boca Juniors- que para conseguir un triunfo en la Bombonera “tenés que estar lúcido 95 minutos”.

El experimentado jugador, de 39 años, es uno de los puntos altos del equipo que conduce Frank Kudelka.

En rueda de prensa tras la práctica señaló: “No sé cómo se le juega a Boca allá, no alcanza con meter, ni sólo con jugar, tenés que hacer las dos partes de forma equilibrada, estar muy bien porque estás enfrentando al mejor del campeonato”.

“Va a ser un partido de mucha trascendencia por cómo llegamos los dos en el sentido de puntos, de posición en la tabla. Estamos ahí, en esta situación y creamos esta situación, porque cada partido nos jugamos la vida, por haber ido sumando y ganando partidos”, agregó.

El plantel de Talleres realizó trabajos tácticos hoy en el predio Amadeo Nucetelli, y la luz de alerta se encendió con la ausencia en el fútbol reducido de Juan Ramírez, quien por una molestia física fue preservado, aunque no tendría problemas en llegar en condiciones para el domingo.

Por eso, la formación que paró hoy Kudelka estuvo integrada con el enganche Nicolás Giménez, quien reemplazaría a Ramírez en caso de que no llegue.

Además nuevamente apareció entre los titulares Aldo Araujo, quien sería parte de la formación inicial en lugar del juvenil Cristian Ojeda, mientras que Matías Pisano, con una dolencia en el tobillo derecho, no completó la práctica.

El que sí trabajó con normalidad a la par de sus compañeros es el defensor central Javier Gandolfi, recuperado de un microdesgarro, aunque Kudelka decidió ubicarlo dentro del equipo alternativo, con Juan Cruz Komar como primer marcador central.

Así, el probable equipo para visitar a Boca formaría con Guido Herrera; Leonardo Godoy, Komar, Carlos Quintana y Lucas Olaza; Guiñazú, Fernando Godoy y Ramírez o Giménez; Araujo, Joao Rojas y Junior Arias.

Talleres es el escolta de Boca, a seis puntos del “xeneize”, y buscará imponerse en la Bombonera para intentar pelear palmo a palmo el título hasta el final del torneo.

En ese sentido, ante la consulta sobre la ansiedad de los hinchas de cara a ese juego, el “Cholo” Guiñazú dijo que “es normal, pero tenemos que estar lo más aislados posible hasta el día del partido, ahí es donde uno dice tratar de soltar la fiera, en el momento justo, ni antes ni después”.

Sobre las posibilidades de Talleres de quedarse con el título, Guiñazú consideró que “falta muchísimo, son siete partidos, 21 puntos, sí tenemos un partido clave, bisagra, puede ser que aumente la chance de acercarse”.

En cuanto a la propuesta de juego que llevará la “T” a La Boca, el volante dijo que “trataremos de no dar muchos espacios porque tienen mucha jerarquía con jugadores que realmente son de selección, así que va a ser un partido y esperemos que los dos demos un espectáculo muy lindo”

“Independientemente de quien juegue de ellos, nosotros tenemos que marcar a todos. ‘Bebelo’ Reynoso es un gran jugador, no lo vamos a descubrir ahora, pero creo que son todos, es todo Boca, pero nosotros tenemos que esperar las órdenes de Darío (Kudelka) y a quien le toque jugar estar bien preparados, realmente es una situación espectacular”, analizó.

En otro orden, Guiñazú aseguró que no vio el partido de ayer de la Selección argentina, y por eso no quiso opinar del tema, aunque consideró “siempre creo que los golpes sirven, hay que tratar de aprender y no olvidarse que enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo”.