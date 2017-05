Guillermo repetiría ante River el mismo equipo que empató en La Plata

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, repetiría el domingo contra River el mismo equipo que empató sin goles ante Estudiantes en La Plata, en el superclásico que se disputará desde las 17 en la Bombonera por la fecha 24ta. del campeonato de fútbol de Primera División.

El equipo “xeneize” formaría con Agustín Rossi, Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Frank Fabra; Pablo Pérez, Fernando Gago y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión.

Este es el once ideal para el “Mellizo” Guillermo y sería la primera vez -en su partido número 50 como técnico de Boca- que pondría los mismos jugadores de un partido a otro.

En el cuerpo técnico boquense “cruzan los dedos” y piensan en las lesiones de Guillermo Sara, Fernando Gago, Sebastián Pérez y Ricardo Centurión en entrenamientos durante las semanas en que el entrenador pensaba poner los mismos jugadores del partido anterior, algo que nunca pudieron hacer desde el debut de Guillermo como DT en Boca, a comienzos de marzo de 2016.

Más allá de presuntos maleficios, Boca ya decidió pedir el artículo 225 por Marcelo Torres (en el plantel del Seleccionado Sub 20 que jugará el Mundial en Corea), así podrá estar Gino Peruzzi, suspendido una fecha por haber llegado ante Estudiantes a las 5 amonestaciones.

Será, además, el último partido de Rodrigo Bentancur antes de viajar a Corea del Sur el lunes próximo para jugar con la selección uruguaya Sub 20 el mundial de la categoría.

De llegar a la final de ese certamen, a disputarse el 11 de junio, el volante -quien seguirá su carrera en la Juventus desde julio de este año- podrá estar en las últimas dos fechas del torneo oficial.

En el primer entrenamiento de la semana -a las 10.45 se abrieron las puertas para la prensa- realizado hoy en el complejo Pedro Pompilio, la novedad fue que Santiago Vergini, Pablo Pérez y Darío Benedetto no practicaron con el resto por tener distintas molestias y trabajaron en el gimnasio.

No obstante, los tres no corren riesgo y mañana ya volverán a trabajar con el resto del plantel para llegar al partido del domingo sin problemas. Después de la primera media hora de ejercicios físicos, Guillermo armó un ejercicio táctico donde mezcló titulares y suplentes.

Con remera naranja estuvieron Axel Werner; Nahuel Molina, Agustín Heredia, Juan Insaurralde y Jonathan Silva; Leonardo Jara, Fernando Gago y Fernando Zuqui; Oscar “Junior” Benítez, Walter Bou y Cristian Pavón.

Del otro lado, con remera azul, formaron Rossi; Peruzzi, Lisandro Magallán, Fernando Tobio y Fabra; Wilmar Barrios, Julian Chicco y Bentancur; Mauro Luna Diale, Centurión y Nazareno Solís.

Mañana, el puntero del torneo volverá a entrenar a puertas cerradas desde las 9.30 en Casa Amarilla y a su término hablará el capitán Fernando Gago en conferencia de prensa.

En otro orden, entre hoy y mañana la dirigencia de Boca -junto con el Comité de Seguridad de la ciudad- determinarán cuál será la cantidad de partidos que los socios tendrán de filtro para poder presenciar el superclásico.

Se especula con que aquellos que quieran estar en la Bombonera el domingo tendrán que haber asistido a tres de los cuatro partidos que Boca jugó de local en 2017.

Boca recibirá a River el domingo desde las 17, por la 24ta. fecha del torneo de Primera División, con arbitraje de Patricio Loustau y televisado en directo por Telefé.