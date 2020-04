Guillermo Fernández: “La cuarentena me agarró con muchas ganas de componer”

Guillermo Fernández habló con La noche es de los que bailan, contó cómo vive por estos días el aislamiento social dispuesto para hacer frente al Coronavirus y contó que no hace otra cosa que componer canciones y grabarlas en su estudio.

“Para mi los amigos son muy importantes, son parte de mi vida y lo lindo es que aunque no pueda abrazarlos los tengo muy cerquita”

“Esta cuarentena me agarró con muchas ganas de grabar, tengo la suerte de tener un estudio en casa y compongo y grabo, compongo y grabo todo el día”

“No me alcanza el día, llegan las 12 de la noche y me doy cuenta que no llegué a hacer todo lo que quería hacer”.

“Estoy planeando hacer un concierto desde casa, estoy hablando con Pedro Aznar, con quien somos amigos y me esta ayudando a armar la parte técnica: y otra cosa que tengo ganas de hacer es dar clases gratuitas para chicos jóvenes que quieran aprender a cantar tangos a interpretarlos”.

“No es que me sobre la guita pero estamos en momentos de devolver, devolver todo lo que la gente me ha dado”.