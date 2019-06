Guillermo Acosta ganó confianza y se siente cómodo en Lanús

Al ex mediocampista de Atlético Tucumán Guillermo Acosta, le costó adaptarse a su nuevo equipo. Pero Luis Zubeldía, director técnico de Lanús, comenzó a darle más chances, y Bebé no las desaprovechó. “No venía jugando, pero después el DT me dio la oportunidad y quise responderle con toda la seriedad y con goles. Creo que para eso me llevaron. Fue algo lindo convertir el primer gol porque venía con la ansiedad y gané confianza, porque cuando uno está en racha tiene que aprovecharla”, contó Acosta.