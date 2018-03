Si la dirigencia no llama a Guillermo Acosta, el jugador negociará con otro club

La situación del polifuncional jugador de Atlético Tucumán, Guillermo Acosta, es un tanto incierta ya que la dirigencia del club no ha respondido al ofrecimiento que el representante del jugador, Roberto San Juan, hizo hace un par de meses. “Estamos tratando de renegociar con Atlético Tucumán, ya que en junio Guillermo se queda con el pase en su poder. Por eso la idea y el deseo de Guillermo es llegar a un acuerdo con el club. Hace dos meses le hice una propuesta a los dirigentes y todavía no hubo una respuesta y seguimos esperando que Atlético nos llame para negociar. Sino, no nos queda otro camino que ir a otro club. Hay cuatro clubes que lo quieren a Acosta. Todos son muy importantes. La prioridad es de Atlético Tucumán porque Guillermo ama el club.