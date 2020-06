Guías de Pesca Deportiva alertan sobre una deprecación en el Río Paraná

En diálogo con Pablo Chapero integrante de la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral, Comentó que ante la difícil situación de la pesca en el Río Paraná Correntino, la Unión de guías manifiesta su disconformidad con las medidas anunciadas por el gobernador Gustavo Valdes el pasado lunes 8 de junio, en la que unilateralmente habilita la pesca deportiva y comercial. La bajante del río y los inexistentes controles, sumados con el vaciamiento de la caja de la dirección de recursos naturales indican que no puede liberarse la pesca ni deportiva ni comercial en el Rio Paraná.

AUDIO :Pablo Chapero integrante de la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral

DESCARGAR

Le exigimos al Gobernador de Corrientes Gustavo Valdés la inmediata convocatoria de la Mesa de Trabajo y la marcha atrás en las Disposiciones 123 y 124 de la Dirección de Recursos Naturales que autorizaron la masacre que HOY se está llevando a cabo en nuestros ríos.

⠀

La situación hídrica no ha tenido NINGÚN cambio positivo importante como para haber tomado, de manera unilateral y sin consultar a los sectores correspondientes, que desde hace meses venimos trabajando en conjunto sobre la problemática, la decisión de habilitar la pesca Comercial y Deportiva.

⠀

¿Quien se va a hacer responsable de la matanza sin precedentes de nuestros peces?

⠀

Una fiscalización que no funciona, con un sistema administrativo parasitario y empleados pagados con los recursos de los pescadores que están en sus casas, lejos de su lugar de trabajo, o aquellos que tienen la vocación de estarlo sin el equipamiento adecuado, sumado a la falta de compromiso de la Prefectura Naval Argentina, son el caldo de cultivo perfecto para que destrocen los recursos ictícolas de toda la región.

⠀

Estamos para sumar, con ideas, proyectos, programas; como lo hicimos desde que comenzamos este camino. Nosotros no somos una piedra en el zapato de nadie, sino un grupo humano que está comprometido en una férrea defensa de nuestros ríos.