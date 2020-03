Gualeguay: detuvieron al primer entrerriano que no respetó la cuarentena

El subjefe de la Departamental de Policía de Gualeguay, Jorge Sosa, informó que este viernes a la madrugada se detuvo a un joven de 22 años que circulaba por las calles de la ciudad y no supo explicar a dónde se dirigía. Además indicó que se negó en tres oportunidades a volver a su casa. Quedó a disposición de la Fiscalía que en las próximas definirá su situación. Por otra parte, dijo que en la Jefatura reciben muchos llamados denunciando a personas que no estarían cumpliendo con la cuarentena pero aclaró que hasta el momento no confirmaron a nadie que haya violado la disposición de no circular. En Gualeguay bajo vigilancia policial hay 40 personas en cuarentena. Por último, señaló que Gendarmería colaborará con los patrullajes por la ciudad.