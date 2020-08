Grüße von unseren deutschsprachigen Freunden

100 Jahre Rundfunk in Argentinien

Liebe Freunde,

wie Sie sehr wahrscheinlich wissen, feiert der argentinische Rundfunk am 27. August sein 100. Jubiläum.

Wir danken allen, die uns bisher eine Grußbotschaft geschickt haben! Möchten Sie uns auch eine senden? Schreiben sie uns dann an raedeutsch @ yahoo.com.ar

Carol Keller kommt aus Deutschland und lebt seit einigen Jahren in Argentinien, wo sie arbeitet und Kommunikationswissenschaften studiert.

Wir haben sie über unseren langjährigen Hörer Fritz Andorf aus Meckenheim kennengelernt und hatten die Freude, uns zweimal mit ihr zu unterhalten:

Grüße von Marcus Christoph, Redakteur beim Argentinischen Tageblatt, mit dem wir uns auch im Studio und übers Internet unterhalten haben:

Fritz Andorf aus Meckenheim schrieb uns:

Liebe Rayén,

wie ich von anderen Hörerfreunden erfuhr, feiert Argentinien am 27.08. den 100. Jahrestag des Rundfunks.

Dazu gratuliere ich Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen noch viele erfolgreiche Jahre.

Ich habe das deutsche Programm der RAE zum ersten Mal im Jahre 1972 gehört. Meine zweite QSL-Karte trägt das Datum vom 8.12.1972. Die erste QSL-Karte traf noch früher ein, trägt aber leider kein Datum, auf ihr sind nur die Frequenzen 11710 und 9690 khz angegeben.

Während zur damaligen Zeit noch mehrere Stationen in deutscher Sprache aus Lateinamerika auf Kurzwelle sendeten, ist die RAE nunmehr die einzig verbliebene deutschsprachige Station aus dieser Region für Europa, was ich natürlich sehr bedauere. So hoffe ich sehr, dass das Deutsche Programm aus Argentinien für Europa noch lange erhalten bleibt, denn die RAE ist für mich nahezu die einzige Quelle, von der man hier Informationen aus Ihrem wirtschaftlich und touristisch bedeutenden Land erhalten kann.

Herzliche Grüße nach Buenos Aires

von Ihrem Fritz Andorf

Franz Bleeker schickte uns folgende Audiobotschaft:

Und hier ist Dieter Leupold, unser langjähriger Hörer aus Leipzig:

Bernd Seiser (Ottenau), Gérard Koopal (aus Almere, den Niederlanden) und Sabrina Sander-Petermann (Korches – Radio) vom RTI-Hörerclub Ottenau, schickten uns diesen Gruß:

Daniel, aus Deutschland, mit dem wir schon seit einigen Jahren in Kontakt sind, schickte uns auch einen Gruß

Maricel Drazer kommt aus Argentinien und arbeitet bei der DW in Bonn. Wir haben uns ebenfalls in „Das Gespräch“ mit ihr unterhalten:

