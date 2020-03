Daniel Grinbank, representante artístico y productor de espectáculos, habló sobre la cancelación de eventos en todo el mundo por el coronavirus y aseguró que a las empresas les llevará mucho tiempo recuperarse desde lo económico.

“Estamos viviendo una situación inédita, nunca me tocó vivir algo así, no existió una situación igual en el mundo. El coronavirus afecta a todos, y la industria del entretenimiento no es ajena”, remarcó Grinbank por Radio Nacional.