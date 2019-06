Gremios y concejales elaborarán una nueva ordenanza por el adicional

El Concejo Deliberante de Paraná no consiguió la mayoría especial de 10 ediles para rechazar el veto del Ejecutivo al adicional por antigüedad. Los concejales presentes, 9 en total, resolvieron convocar para este viernes a las 8 a las autoridades de la Asociación del Personal Superior (APS) para elaborar una nueva ordenanza. En este sentido, Alejandra Levrand, secretaria general de la APS, dijo: “Fue lamentable la ausencia de varios concejales que hoy no le vieron la cara a los trabajadores y no brindaron las explicaciones necesarias”, expresó Levrand, quien además recordó que fue el propio intendente, Sergio Varisco, quien “nos llevó a esta situación, los trabajadores se habían ilusionado con este dinero, y el propio intendente mencionó que esta norma era coincidente con lo que venía dándole a los trabajadores y parece que después de las elecciones se arrepintió”.