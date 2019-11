Gremios aceptaron la propuesta salarial de la provincia

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y el Sindicato de Empleados Públicos aceptaron un aumento 4% para noviembre y enero , más sumas fijas. Lo que respecta al mes de diciembre, no perciben movimientos ya que el gobierno provincial contempla el aguinaldo.

En el caso del docente en noviembre se incorpora una suma no remunerativa de $1.750 para un cargo y de $3.200 en el caso de doble cargo. Por otra parte sindicato de Empleados públicos, percibirá una suma fija en noviembre que será de $3.250.

Los jubilados docentes percibirán un 4% en noviembre más una suma fija de $1.400, en diciembre tendrán un aumento de $700 por medio aguinaldo y en enero un aumento del 4% más un monto no remunerativo de $1.400.

En tanto los jubilados estatales percibirán los incrementos de noviembre y enero más montos fijos por $2.630, en noviembre $700 en diciembre y $2.630 en Enero

En diálogo con Juan Monserrat titular del gremio docente, confirmó las cifras y aumentos

A su vez , Jose Pihen , titular del gremio de Empleados Públicos comento sobre el acuerdo salarial y mostraron su preocupación por las orgánicas en hospitales públicos , los concursos de los cargos y las condiciones de precarización de los trabajadores.