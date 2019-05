Graciela Carabajal: “Me dí el gusto de estar con los más grandes del país”

La cantora Graciela Carabajal visitó el estudio de Fm Folklórica 98.7 , conversó con Oscar Gómez Castañón y cantó en vivo en el programa. Hija de Carlos Carabajal y madre de Roxana Carabajal, estuvo un tiempo apartada de los escenarios.

“Me gustaban las zambas de Salta, me gustaba muchisimo cantar. Me fijaba en qué podía llamar la atención mi voz; después me fuí para el lado de Misiones. Y después empecé a cantar chayas; yo cantaba lo que a la gente le gustaba”, contó la invitada.

Contó que la rescató Cuti Carabajal y que la hizo grabar el CD El Regreso; y ella puso la voz porque la grabación de la música ya estaba toda lista.