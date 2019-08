Gonzalo Castellani: “Estoy con las ganas al 102% y me siento bien”

A pesar de haber llegado hace un día a la provincia, Gonzalo Castellani fue convocado por Ricardo Zielinski para ser parte del plantel de Atlético Tucumán que viajará hoy rumbo a Santiago del Estero para jugar ante Central Córdoba, mañana, a las 17.45. “Varios de los compañeros los conocía y eso suma. Hicimos una práctica de fútbol, que hace rato que no hacía, y la verdad que me sentí muy bien y ahora preparado para lo que viene. Estaba entrenando con reserva, entrenamientos normales, pero me perdí la pretemporada que es la base de todo el campeonato. A medida que vaya entrenando voy a ir agarrando ritmo y los partidos también te dan ritmo de juego. Estoy con las ganas al 102% y físicamente me siento bien. Hay que ver en un partido oficial cómo me siento, pero las ganas las tengo y si me necesitan trataré de sumar”, comentó Castellani.