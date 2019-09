Gloria Salvarezza, una Maestra Inolvidable

En el marco del día del maestro, este Miércoles 11 de Septiembre en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) se realizó un acto de conmemoración del Día del Maestro. En homenaje a los pedagogos, realizaron la muestra “Mi maestro inolvidable” para la que una uruguayense fue seleccionada. Por parte de Monica Calzia, una ex alumna, Gloria Cristina Salvarezza recibió una placa que decía “Mi maestra inolvidable fue mi seño de la escuela primaria, siempre cariñosa y respetuosa. Seño de esas que -sigo insistiendo- no se ven a menudo. Con vocación, amor, comprensión y hasta un reto bien dado como decían mis abuelos y padres. Ella no usaba la regla, usaba la palabra firme y con respeto”.