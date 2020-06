El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, visitó la provincia de Santa Fe en el marco de la asunción de la nueva representante de la misma cartera a nivel provincial, Sonia Martorano.

DESCARGAR

“Naturalmente es muy difícil cuando tiene una función pública. Si bien se toman los recaudos, no es fácil en una circunstancia a donde aparece el Presidente y a donde siempre hay cercanía. Que él se cuida, se cuida. Él tiene equipo médico y le gusta estar en los lugares. Aprovechó las últimas semanas para concurrir las provincias. Pero eso no lo decido yo. Ni tampoco voy a decir que no debería estar acá porque sería contradictoria mi presencia”, sostuvo.

“Este es un camino de integración que será muy útil para reformar el sistema de salud post pandemia”, aseguró Ginés.