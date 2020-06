Ginés González analizó la pandemia en Resistencia y Gran Resistencia

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, concedió una entrevista virtual y simultánea a periodistas de Radio Nacional de 10 provincias del país en la que respondió sobre varios temas, principalmente las acciones que está llevando adelante el gobierno para tratar de contener el avance de la pandemia por COVID-19.

El ministro aseguró que existen dos situaciones muy diferentes, una es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la que se produce más del 90% de los contagios que se detectan cada día, y la otra es el resto del país en la que sólo existen algunas regiones muy focalizadas de contagio como Rosario, Córdoba, Chaco o Río Negro.

Noelia Moreyra fue la periodista de LRA 26 Radio Nacional Resistencia designada a interactuar con Ginés González García y le preguntó, teniendo en cuenta la situación sanitaria en el Departamento San Fernando y específicamente en Resistencia, Gran Resistencia y el Área Metropolitana, que difiere sustancialmente del resto de la provincia, cuáles son las recomendaciones que podía hacer al respecto y el ministro respondió: “toda el área que usted mencionó tiene circulación comunitaria. Estamos trabajando estrechamente con el gobernador y la ministra y la semana pasada fue la tercera misión que enviamos, esta vez con con la presencia del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y dos viceministros, y lo que me dijeron al regreso, es que les llamó poderosamente la atención la poca observancia que había de lo que ya estaba establecido que había que hacer, y no se hace. El hospital Perrando por ejemplo ya tuvo dos focos importantes de contagio, y la verdad, me parece, que el libreto que tienen es bueno, lo hacen bien, pero que no se cumple totalmente y eso sí es algo que tenemos que entenderlo porque no es contra nadie, es para ayudar a todos, para que no siga pasando lo que ya está pasando, que para algunos significa una enfermedad tranquila pero para otros es una tragedia o una pérdida familiar, por eso creo que más que decir qué hacer, lo que hace falta es que se haga, que se cumpla”, afirmó.

Ante la consulta realizada por Moreyra sobre la virulencia del virus, el ministro dijo: “el Instituto Malbrán determinó que en la Argentina existen tres variedades del virus: uno de origen asiático, otro norteamericano y otro europeo, pero que, en lo referido a la virulencia, no distinguió diferencias entre ellos.

En el final de la respuesta Ginés Gonzáles enfatizó la existencia de: “mucha omnipotencia, inclusive en muchos colegas de Resistencia que no se cuidan, desconocimiento de las cosas mínimas. Lo digo con mucho afecto porque en esto todos somos víctimas y no hay que culpar a nadie y es por eso que hace dos semanas iniciamos un programa, al que le tengo mucha fe, que es el cuidado a todos los trabajadores de la salud, profesionales y no profesionales. Hemos repartido muchísima indumentaria y ropa de protección, todos los elementos, pero también hay una parte personal que tiene que ver con el cuidado de cada uno y del cumplimiento de las reglas de juego general, especialmente en Resistencia que no es un lugar cualquiera, sino que está complicado y donde existen muchas posibilidades de contagio”, finalizó.

De la entrevista virtual participaron Diana Costanzo por LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires; Adrián Fernández. desde LRA 53 Radio Nacional San Martín de Los Andes; Daniel Reinoso por LRA 22 Radio Nacional Jujuy; Noelia Moreyra de LRA 26 Radio Nacional Resistencia , Eduardo Alzueta de LRA 30 Radio Nacional Bariloche; Martín Paoltroni de LRA 5 Radio Nacional Rosario; Ana María Vega de LV 8 Radio Libertador, Mendoza; Martín Alfaro de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia; Mario Ángel Darpino de LRA 19 Radio Nacional Puerto Iguazú; Andrea Miranda de LRA 11 Radio Nacional Comodoro Rivadavia; Walter Fabián Samchuk de LV 19 Radio Malargüe y Javier De Pascuale de LRA 7 Radio Nacional Córdoba.

Conferencia completa del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García: