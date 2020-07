Gildo Insfrán: “Vamos formoseños, que nosotros podemos vencer la pandemia”

El gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, llamó a la unidad del pueblo formoseño para enfrentar a la pandemia de coronavirus, e indicó que la única vacuna con la que contamos en este momento es el uso del barbijo, el alcohol en gel y el distanciamiento social.

El mandatario provincial hizo un fuerte llamado a mantener las medidas de bioseguridad establecidas para evitar al COVID-19 durante la inauguración, por videoconferencia, del sistema hídrico de reserva de agua dulce de Laguna Blanca.

En un primer momento, el titular del Ejecutivo Provincial calificó de “majestuosidad” a la obra hídrica y consideró necesario contextualizar en qué momento y circunstancias se concreta este proyecto.

“Estamos en el marco de una terrible pandemia por coronavirus y atravesando una sequía histórica, con la bajante de ríos como el Paraná y el Paraguay. Hace más de ocho meses que no tenemos lluvias consistentes como para poder almacenar el agua. Cuando me entero que iban camiones desde Laguna Blanca a El Espinillo a buscar el líquido para alimentar la planta de agua potable, me pregunto: ¿Qué pasa si está El Porteño? Que a través de un acueducto en forma paralela a la Ruta Provincial Nº 2 lleva agua a Laguna Blanca. Cuando me contaron que era insuficiente (el agua del acueducto), hablo con el compañero administrador de Vialidad Provincial, el ingeniero “Nando” De Vido e, inmediatamente, me trajo el proyecto y la solución para esta cuestión”, reseñó el Gobernador.

Aquí, Gildo Insfrán expresó su especial agradecimiento a “Beco” Bejarano por permitir la instalación de la bomba en su propiedad como así también al señor Amet, por cuyas tierras atraviesa el canal que viene de Sol de Mayo hasta Laguna Blanca, y a todos los trabajadores que en tiempo récord concretaron esta obra. “No podíamos esperar mucho tiempo, sabemos que las aguas que trae el riacho El Porteño se salinizan y ya no son aptas para el consumo humano”, aclaró.

Sobre la alusión que efectuó el titular de Vialidad Provincial a la obra hidrovial de la Ruta Provincial Nº 28, el Gobernador señaló: “Es cierto todo lo que tuvimos que luchar y también muchas cosas que tuvimos que escuchar todo este tiempo sobre la obra hidrovial y la reactivación de El Porteño y del riacho He Hé. Pero gracias a esta obra (ruta 28), todos los pueblos desde Posta Cambio Zalazar, por la Ruta Nacional Nº 86 hasta Naineck, donde hasta hace poco estaban cargando la laguna, ahora tienen agua suficiente en este momento en que la sequía azota a nuestra región”.

“Este reservorio nos va permitir más de 5 ó 6 veces más tener agua suficiente para el pueblo de Laguna Blanca, como así la Colonia aborigen La Primavera, que recibe agua potable desde Laguna Blanca. La Colonia tiene más kilómetros de redes porque son poblaciones dispersas y, por lo tanto, las redes son casi iguales en cantidad a las que tiene la localidad que les provee de vital elemento”, describió el mandatario y agregó: “Aquí vemos la importancia de la planificación y que pese a que estamos luchando contra este maldito virus, no nos detenemos en nada. Porque con la adversidad no se pacta, la tenemos que vencer porque si no la vencemos, nos vence y los formoseños hemos decidido vencer la adversidad”.

En un segundo momento, el Gobernador quiso aprovechar la oportunidad para mandar un mensaje al pueblo formoseño ante los difíciles momentos que impone la pandemia. “Estos casos de coronavirus que hemos tenido en estos días, a 60 kilómetros del lugar donde se lleva a cabo este acto, y que ingresó con un transportista y su señora que dio positivo y por los que tuvimos que tomar medidas drásticas para tratar de evitar que esto se propague, nos debe servir, también, para que tomemos conciencia”, subrayó Insfrán.

En este sentido, afirmó: “Cuando hablamos de esta pandemia pedimos por favor a cada uno de los formoseños que tenga responsabilidad social, que tengamos responsabilidad social, que usemos el barbijo, nos lavemos las manos frecuentemente y mantengamos la distancia social porque no hay otro medicamento, sólo estas medidas de prevención para enfrentar al coronavirus”.

En esta línea, el gobernador Insfrán fue contundente: “No es que aquí no va pasar nada. Lo que hicimos fue tener un sistema de salud que está preparado y una comunidad que también está preparada. Pero no nos relajemos, no pensemos tampoco de que pasa el invierno, viene el verano y las cosas se van a resolver porque en el otro hemisferio están en pleno verano y hay rebrote de la enfermedad. Tenemos que aprender a convivir, a no bajar los brazos”.

El mandatario llamó a tener fe, mucha esperanza de que “vamos a salir de ésta pero todos juntos, no empecemos con cuestiones que nos puedan dividir, no caigamos en eso. En estos momentos, tenemos que pensar que solamente nos realizamos juntos. Como decía el general Perón: “Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”.

“¡Vamos formoseños que nosotros podemos!, sabemos lo que significa combatir adversidades. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos”, concluyó Gildo Insfrán su discurso al pueblo de Formosa.