Gildo Insfrán: “por encima de todo está el derecho a la salud y la vida”

Al inaugurar la obra educativa 1381 de su gestión, el gobernador Gildo Insfrán manifestó que “en este momento, por encima de todo está el derecho a la salud y la vida”, instando a quienes lo critican a que “recapaciten”, ya que las medidas que se toman son para que “ningún formoseño sufra las consecuencias” de la pandemia.

Por videoconferencia, el primer mandatario provincial encabezó este viernes 13 el acto inaugural del edificio ampliado y refaccionado de la Escuela Provincial de Educación Primaria de Frontera (EPEPF) N° 2 “Provincia de Formosa”, de Mojón de Fierro.

En la localidad estuvo presente el vicegobernador Eber Solís y autoridades provinciales y escolares, respetando los protocolos vigentes por la pandemia del COVID-19.

“Es una alegría inmensa inaugurar este hermoso edificio en una hermosa localidad que tiene como límite norte al riacho Pilagá. Qué alegría escucharlos, nada menos en una fecha tan especial como es el Día del Pensamiento Nacional, que el compañero Néstor Kirchner decidiera instituir en homenaje al natalicio de don Arturo Jauretche”, comenzó diciendo el titular del Ejecutivo.

Destacó que “escuchar a (los alumnos) Darío Román, a Carlos Bobadilla, pero fundamentalmente saber que la docente Gloria Ramírez hiciera esa letra (del poema que se leyó en el acto) me llega de orgullo ser nacional y formoseño”, agradeciéndoles “de todo corazón”, ya que “esas expresiones son las que debemos transmitir a nuestros niños, jóvenes y si es posible también a muchos de nuestros adultos que todavía no alcanzaron a entender qué es pensar en una nación y qué es querer a una provincia”.

“Esta hermosa escuela no solamente habla por su majestuosidad: 2745 metros cuadrados cubiertos, polideportivo, sala informática y biblioteca para 202 alumnos –puso de resalto-. Quiero que me digan y me cuenten quienes tanto nos critican, ¿en qué lugar de la Argentina se construye de esta manera? Son más de diez metros cuadrados por alumno lo que está construido y cubierto”.

Al referirse a la pandemia que “afecta no solamente a los formoseños y los argentinos, sino al mundo”, cuestionó que “algunos nos traten de dictadores y digan que cortamos libertades por las medidas que tomamos para evitar que esta enfermedad cause estragos como lo ha hecho en otras latitudes, inclusive en nuestro país”.

En ese sentido, los instó a “recapacitar”, ya que “estamos viviendo una situación extremadamente difícil que no es normal” y ante un contexto excepcional “las medidas que se deben tomar también tienen que serlo”.

“Estoy de acuerdo cuando dicen que se tiene que garantizar la libre circulación porque es un derecho constitucional. Pero también lo es el cuidado de la salud”, aseveró.

En este punto planteó: “Si estamos en una pandemia y como los abogados suelen hablar sobre la pirámide de Kelsen, o sea el orden relativo de las normas legales, ¿qué derecho está por encima de todo en este momento? ¿Qué derecho estaría en el vértice de esa pirámide? Para mí está el derecho a la salud y la vida. No puede estar por encima de ello el derecho a la libre circulación”.

Medidas acertadas

Seguidamente, el gobernador Insfrán hizo notar que las decisiones que se adoptan desde el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, el cual preside, “son medidas restrictivas que se toman ante la pandemia”.

“Sabemos que no son agradables. ¿O ustedes piensan que nos reunimos todos los días para ver a quién lo incomodamos en su quehacer diario? No. Nos reunimos todos los días para tomar decisiones para que ningún formoseño sufra las consecuencias”, marcó.

Prosiguió diciendo que “lamentamos mucho la pérdida de la vida de un formoseño. No nos acostumbremos ni naturalicemos lo que está pasando en otros lugares de nuestro país, donde hay 350, 400 muertos por día”.

Pidió aquí que “aguantemos un poquito más”, ya que “hace poco el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, nos dio una muy buena noticia para tener esperanza: la vacuna contra el COVID antes de fin de año la tendremos en la Argentina”, recalcando que “se está trabajando como nunca en toda la logística para que a lo largo y ancho del país se puedan vacunar primeramente aquellas personas expuestas, que son las de la salud, la seguridad y los mayores de 60 años”.