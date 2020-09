Gianni Venier: “La teoría de los dos demonios es difícil de resolver”

El ex ministro de seguridad de Alfredo Cornejo explicó al programa Muchas Gracias su visión de los delitos de lesa humanidad y criticó la forma en que se han llevado adelante los juicios contra los responsables de la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976.

“De los años 70 no tenemos mucha información” afirmó Gianni Venier, quien aseguró que “la justicia no hizo nada sobre la guerrilla… Si no charlás sobre determinados temas no lo resolvés…ninguna víctima del terrorismo fue a juicio”.

“No hay muertes mejores ni muertes peores, sin importar quien las ejecuta”, opinó el ex ministro de seguridad Giani Venier, respecto del terrorismo de estado, en comparación con los asesinatos de supuestamente que se dieron por parte de militantes de grupos armados, no militares.

Respecto de Carlos Noriega y la exhibición de su remera pro dictadura, defendió su twit donde planteó su posición de apoyo al planteo.

“Ante la justicia somos todos iguales, frente a la muerte todos somos responsables…obviamente que es mucho peor un estado criminal que un grupo terrorista, en eso sí coincidimos…yo estoy hablando desde el punto de vista de la justicia” aseguró.

Aseguró “soy un ciudadano que puede opinar como cualquiera y recordó históricamente el accionar del grupo Montoneros contra el gobierno de María Isabel Martínez de Perón…”

Y finalmente calificó “de espantosos, brutos, animales, asesino, chorros…daba asco escucharlos hablar por televisión” a los dictadores. Y respecto de Noriega, a pesar de su twit aseguró que “debe estar loco o se debe haber olvidado”.