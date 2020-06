Gespräch mit öffentlich-rechtlichen Sendern aus ganz Argentinien

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Für den argentinischen Präsidenten "ist es wichtig, dass die Argentinier zusammenfinden, um die Gegenwart und die Zukunft anzugehen". RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Im Rahmen der Sendereihe „Entrevista Federal“, an der Journalisten der 49 öffentlich-rechtlichen Radiosender im ganzen Land mitwirken, nahm RAE-Argentinien in die Welt an einem Gespräch mit Präsident Alberto Fernández teil.

RAE, dessen Sendesprachen Spanisch, Englisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch, Italienisch, Deutsch und Französisch sind, vertrat der Ansager der italienischen Redaktion, M. Ayala.

An dem Gespräch mit dem Staatsoberhaupt nahmen Vertreter folgender Stationen teil, die im Verbund von Radio Nacional sind: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Esquel, Mendoza, Paraná, Río Turbio, Rosario, Salta, San Juan und RAE-Argentinien in die Welt. Übertragen wurde es vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen Argentiniens.

Der Präsident sprach u.a. über die Pandemiesituation hierzulande, über die Umschuldungsverhandlungen mit ausländischen Gläubigern und hob dabei die Bedeutung der Außenbeziehungen für die Eingliederung Argentiniens in die Welt hervor.

Präsident Fernández erklärte wiederum, die globale soziale und wirtschaftliche Krise, die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöst wurde, stelle eine “Chance” dar, eine “gerechtere” Welt aufzubauen.

Üb. + Stimme: R. Braun