Gespräch mit Marcus Christoph (2)

Am 29. Mai unterhielten wir uns erneut mit Marcus Christoph, Redakteur beimArgentinischen Tageblatt ( http://www.tageblatt.com.ar/) . Das hatten wir vor nicht all zu langer Zeit getan (http://www.radionacional.com. ar/gesprach-mit-marcus- christoph/). Dieses Mal aber wollten wir gerne wissen, wie sein (Berufs-)Alltag in dieser Zeit aussieht, was sich in Folge der Pandemie beim Tageblatt geändert hat, was aus den Praktikanten geworden ist, die dort sonst normalerweise auch tätig sind. Marcus berichtete darüber, über Reportagen der Zeitung in der letzten Zeit, er sprach auch über die Arbeit seiner Partnerin, über die er auch eine Reportage (https://blogs.taz.de/ latinorama/die-saele-fuellen- sich/) geschrieben hat und noch Vieles mehr!

[Als wir uns unterhielten, belief sich die Anzahl der Covid-Infektionen in der Bundeshauptstadt auf 7388 (bundesweit: 15.419). Am 8. Juni waren es: 11003 (bundesweit: 22.794)]

