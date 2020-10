Germán “Loli” Roberts ofrece un plan de entrenamiento personalizado

El multiatleta esquelense Germán “Loli” Roberts, hoy radicado en San Carlos de Bariloche, ofrece un plan de entrenamiento personalizado para cualquier tipo de atleta o deportista aficionado.

“Estoy desarrollando planes de entrenamientos online, para toda la gente que se quiere iniciar y para los atletas que ya están en competencia, es decir para toda clase de público”, sentenció uno de los mejores deportistas que dio Esquel al programa Sucesos Deportivos que conduce Carlos “el Chavo” Ortiz.

“Loli” remarcó que estos planes de entrenamientos están basados en su experiencia y en los métodos de entrenamientos que hoy existen.

“Estoy motivado por la aceptación de la gente sobre este proyecto que puse en marcha”, destacó “Loli” Roberts quien hace un par de años recibiera la nominación de ciudadano ilustre por el anterior Concejo Deliberante de Esquel.

“Más allá de que me llaman para entrenar, hay mucha gente que me llama para darme una mano y me preguntan en qué me pueden ayudar. Algunos me consultan por si yo necesito que me armen un blog o una página de internet, en verdad me llaman desde todos los puntos del país”, finalizó.