Gerbaudo: “Es irresponsable” la iniciativa

En este contexto mundial de pandemia, nuestro país partiendo de su Congreso de la Nación y en Mendoza desde la Legislatura Provincial, han sido presentados innumerables los proyectos y declaraciones con el fin de realizar un aporte que lleve algún beneficio o tranquilidad a la sociedad ante la presencia del coronavirus.

Esta semana llegó a la casa de las leyes el proyecto de la diputada Hebe Casado que solicita la creación de un Certificado de inmunidad para aquellas personas que ya se recuperaron de Covid-19 con el fin de que se los exima del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio establecido por DNU 297/2020 y sus modificatorias, así como de cualquier otra restricción a los derechos de circulación y de trabajo entre otros puntos. Los argumentos los brindó la legisladora a La Mañana de Libertador

Sobre el particular consultamos con especialistas de la salud. El Dr. Genaro Gerbaudo médico sanitarista quien preside la Comisión de Epidemiología del Foro por una Salud Inclusiva expresó a La Mañana de Libertador que “el proyecto de la diputada no tiene un sentido científico acabado” y aclaró que no es una propuesta que pueda avanzar porque aún no hay un certificado de este tipo en el mundo.

El Dr. Gerbaudo sostuvo que desde el Foro se discute la situación de circulación comunitaria, más teniendo presente que hay casos en investigación de nexo epidemiológico, por eso “nos parece irresponsable” la iniciativa sentenció. La nota completa del profesional de la salud.